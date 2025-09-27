UP Rains: मानसून की विदाई से पहले तूफानी बारिश, इन जिलों में अलर्ट, जाने अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। सितंबर के महीने में मई जून जैसी तपिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के दोनों संभागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तापमान की बात करें तो शुक्रवार को गर्मी का असर और बढ़ गया। दिन का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य शरीर के तापमान से करीब सात डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 0.4 डिग्री ऊपर रहते हुए 24.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। इस दौरान आर्द्रता का स्तर 90 प्रतिशत तक पहुंच गया। उमस और गर्मी की वजह से लोगों को दिन और रात में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।