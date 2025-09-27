Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

UP Rains: मानसून की विदाई से पहले तूफानी बारिश, इन जिलों में अलर्ट, जाने अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

UP Rains: मानसून की विदाई से पहले मौसम विभाग ने एक बार फिर भीषण गर्मी और उमस के बीच आंधी- तूफान के साथ बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटे में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश होने की संभावना है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Sep 27, 2025

Gonda

UP Rains: यूपी में चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी के बीच मौसम विभाग ने एक बार फिर पूर्वी और पश्चिम दोनों संभाग में आंधी तूफान के साथ बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक शनिवार शुरू हुआ यह सिलसिला अगले तीन दिनों तक जारी रह सकता है।

UP Rains: उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने वाला है। सितंबर के महीने में मई जून जैसी तपिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने 27 सितंबर को प्रदेश के दोनों हिस्सों में आंधी तूफान के साथ बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के दोनों संभागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। तापमान की बात करें तो शुक्रवार को गर्मी का असर और बढ़ गया। दिन का अधिकतम तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जो सामान्य शरीर के तापमान से करीब सात डिग्री ज्यादा है। वहीं, न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 0.4 डिग्री ऊपर रहते हुए 24.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज हुआ। इस दौरान आर्द्रता का स्तर 90 प्रतिशत तक पहुंच गया। उमस और गर्मी की वजह से लोगों को दिन और रात में उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

यूपी में आज का मौसम, इन जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान

शनिवार को मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़, कानपुर, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, महराजगंज, बलरामपुर, सीतापुर और बहराइच जिलों में जगह-जगह बादलों का आना-जाना रहेगा। इसी दौरान कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

28, 29, 30 सितंबर को गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार

गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, गाज़ीपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, आजमगढ़, बस्ती, फ़ैज़ाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, चंदौली, अमेठी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, बस्ती, सहित आसपास के इलाकों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

मानसून

up weather

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Sept 2025 09:41 am

Published on:

27 Sept 2025 09:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP Rains: मानसून की विदाई से पहले तूफानी बारिश, इन जिलों में अलर्ट, जाने अगले तीन दिन कैसा रहेगा मौसम

