Vande Bharat Train : वंदे भारत की जारी हुई समय सारणी, मनकापुर से 29 मिनट में पहुंचेगी अयोध्या, जाने पूरा टाइम टेबल

गोंडाPublished: Jul 07, 2023 04:43:20 pm Submitted by: Mahendra Tiwari

Vande Bharat Express Train For Lucknow to Gorakhpur and Ayodhya : यूपी के कई शहरों को जोड़ते हुए वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेन दौड़ने के लिए तैयार है। लखनऊ- गोरखपुर- अयोध्या तक चलने वाली यह ट्रेन के नियमित संचालन के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने समय सारणी जारी कर दिया है। अब प्रदेश के कई शहर वासियों को अयोध्या कुछ ही मिनट में पहुंच जाएंगे। आइए जानते हैं लखनऊ से चलकर किन स्टेशनों पर रुकेगी और कब पहुंचेगी वंदे भारत ट्रेन पूरी जानकारी।

Vande Bharat Express Train : लखनऊ से अयोध्या तक आने और जाने में अब साढ़े तीन घंटे से भी कम का समय लगेगा। वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल के दौरान जब 160 की रफ्तार से वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ी तो 100 मिनट में ही अयोध्या पहुंच गई। गोंडा की मनकापुर जंक्शन से 29 मिनट में यह ट्रेन अयोध्या पहुंचेगी। आज पहली बार पूर्वोत्तर रेलवे में किस का आगमन होगा। 9 जुलाई से पूर्वोत्तर रेलवे इसे नियमित रूप से चलाने के लिए समय सारणी जारी किया है।