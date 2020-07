​जानलेवा होती जा रही बारिश, बाढ़ से बिगड़े हालात, 24 घंटे में बिहार में 10 की मौत

मकानों और सड़कों को तबाह करते हुए नदियों के बहाव से बाहर निकला पानी पिछले चौबीस घंटों में दस जानें लील चुका है (10 People Died In Bihar Due To Flood In Last 24 Hours) (Bihar News) (Gopalganj News)...