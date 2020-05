हरियाणा से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन, 1400 मजदूर बिहार के लिए हुए रवाना, जताया आभार

Bihar News: घर लौट रहे मजदूरों ने प्रशासन का जताया आभार, कहा, यहां नहीं हुई किसी प्रकार की परेशानी (Train Deparchered From Bhiwani To Bihar With 1400 Labours) ...