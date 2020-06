नेपाल में हो रही भारी बारिश ने बढ़ाई चिंता, सीमावर्ती इलाकों में बनने लगे बाढ़ से हालात

गंडक के दियारे में बसे लोग सुरक्षित ठिकानों की ओर पलायन करने लगे हैं (Heavy Rain In Nepal May Be Cause Of Flood In Bihar) (Bihar News) (Gopalganj News) (Nepal News) (Flood In Bihar) (Heavy Rain In Bihar) (Gandak River) (Heavy Rain In Nepal)...