Coronavirus के साथ ही बिहार में बाढ़ का ऐसा कहर, ​बिमार को इलाज नहीं, परेशान को मदद नहीं

कोरोना काल के हाहाकार में बुखार और कोरोना के लक्षणों से मिलते लक्षणों वाले मरीजों की कौन कहे आम बीमारों को भी पूछने वाला कोई नहीं