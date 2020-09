अमरीका ने भी माना, भारत में पाए जाने वाली इस चीज से हो सकता है कैंसर का सटीक इलाज, शोधकर्ताओं ने बाजी मारी

अमरीका के सेज जर्नल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बेसिक एण्ड क्लीनिकल रिर्सच ने इसकी खासियत के बारे में बताया है (Patna Research Scholars Invented Red Sandal Use In Cancer Treatment) (Bihar News) (Bihar News In Hindi) (Gopalganj News) (patna News) (Red Sandal Use) (ayurvedic Cancer treatment)...