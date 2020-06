Video: अनोखा विरोध, JCB पर चढ़कर चीनी कंपनी के पोस्टर पर पूर्व सांसद ने पोती कालिख

पटना,गोपालगंज: भारत—चीन की सीमा पर तकरार से देश में चीन के खिलाफ आवाज उठने लगी है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिकों के शहीद होने के बाद मामला और भी गरमा गया है। लोगों में रोष है। जगह—जगह चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। इसी कड़ी में बिहार की राजधानी पटना में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला।

पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान भी किया। इसी बीच उन्होंने एक चीनी मोबाइल कंपनी की पोस्टर पर कालिख पोतकर अपना गुस्सा जाहिर किया।



#WATCH Bihar: Jan Adhikar Party Chief Pappu Yadav climbs a JCB machine in Patna to blacken banner of a Chinese mobile phone manufacturer. pic.twitter.com/TSUBGx8WvI