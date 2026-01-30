30 जनवरी 2026,

गोरखपुर

दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी पहन 9.50 लाख की टप्पेबाजी, ज्वेलर्स का कैश जमा करने जा रहे कर्मचारी को बनाया निशाना

गोरखपुर में शुक्रवार सुबह व्यस्ततम घंटाघर में टप्पेबाजी की बड़ी घटना हो गई है। यहां पुलिस की वर्दी में एक ज्वेलर्स के कर्मचारी को धमका कर 9.50 लाख लूटने की घटना हुई है।

Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 30, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, पुलिस की वर्दी में टप्पेबाजी

गोरखपुर शहर के राजघाट थानाक्षेत्र के बड़े बाजार घंटाघर में शुक्रवार की सुबह दिनदहाड़े 9.50 लाख की टप्पेबाजी की घटना सामने आई। घंटाघर में स्थित 'आरसी आर्नामेंट' के मालिक बलिराम जायसवाल के कर्मचारी से एक अज्ञात जालसाज ने पुलिसिया धौंस दिखाकर 9.50 लाख रुपये से भरा बैग ले लिया और GST कागज लाने को कहा।

इसके बाद जैसे ही कर्मचारी दुकान पर कागज लेने गया। जालसाज वहां से भाग निकला। घटना की सूचना पर राजघाट थाने की पुलिस पहुंची। दुकान के सीसीटीवी कैमरे देखकर आरोपी की पहचान की जा रही है।

ज्वैलर्स का 9.50 लाख बैंक में जमा कराने का रहा था कर्मचारी

जानकारी के मुताबिक बलिराम जायसवाल, निवासी पीपीगंज थाना की घंटाघर में ज्वेलरी की दुकान है। शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे उनका कर्मचारी संजय पाल 9.50 लाख नकद लेकर गीता प्रेस रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में ही पुलिस की वर्दी वाली पैंट और जैकेट पहने एक अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया।

पुलिस की वर्दी में जालसाज से रुपयों से भरा बैग छीन लिया

जालसाज ने कर्मचारी को डराते हुए बैग छीन लिया और कहा कि यह माल कहां लेकर जा रहे हो, GST का कागज दिखाओ। इस पर कर्मचारी ने बोला कि कागज दुकान के मालिक के पास है, जालसाज ने दुकान से कागज लाने को बोला। कर्मचारी तुरंत दुकान वापस लौटा और मालिक को पूरी बात बताई। जब तक व्यापारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से भाग निकला था।

पीड़ित व्यापारी ने पुलिस अधिकारियों से लगाई गुहार

पीड़ित व्यापारी ने कोतवाली थाना में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित व्यापारी बलिराम जायसवाल ने पुलिस प्रशासन से जल्द घटना का पर्दाफाश करने की गुहार लगाई है। इस संबंध में SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि घटना की जांच पड़ताल की जा रही है, रोड पर लगे कैमरों से भी लिंक जुटाए जा रहे हैं। जल्द ही उचक्के को गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

खबर शेयर करें:

Published on:

30 Jan 2026 02:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी पहन 9.50 लाख की टप्पेबाजी, ज्वेलर्स का कैश जमा करने जा रहे कर्मचारी को बनाया निशाना
