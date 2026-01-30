दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी पहन 9.50 लाख की टप्पेबाजी, ज्वेलर्स का कैश जमा करने जा रहे कर्मचारी को बनाया निशाना

जालसाज ने कर्मचारी को डराते हुए बैग छीन लिया और कहा कि यह माल कहां लेकर जा रहे हो, GST का कागज दिखाओ। इस पर कर्मचारी ने बोला कि कागज दुकान के मालिक के पास है, जालसाज ने दुकान से कागज लाने को बोला। कर्मचारी तुरंत दुकान वापस लौटा और मालिक को पूरी बात बताई। जब तक व्यापारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से भाग निकला था।