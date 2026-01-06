गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूट से सनसनी, एडीजी व डीआईजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने रिटायर लेखपाल और उनके परिवार को बंधक बनाकर 80 लाख के जेवर और चार लाख के गहने की लूट की। सोमवार शाम करीब 7 बजे 4 नकाबपोश उनके घर में घुसे। कनपटी पर पिस्टल सटाकर सभी को एक कमरे में बंद कर दिया।लेखपाल ने शोर मचाने की कोशिश की, तो पिस्टल की बट से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। फिर उनके 2 पोतों के सिर पर पिस्टल लगा दिए।