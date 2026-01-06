6 जनवरी 2026,

गोरखपुर

गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूट से सनसनी, एडीजी व डीआईजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

गोरखपुर के रजही इलाके में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई लाखों लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। चार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बालेंद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और करीब 80 लाख रुपये के गहने व चार लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए। एडीजी,DIG ने किया रिटायर लेखपाल के घर जा निरीक्षण पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन मुथा अशोक जैन और डीआईजी एस.चिनप्पा ने मंगलवार की दोपहर में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पीड़ित बालेंद्र सिंह से पूरी घटना की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए। असलहे के बल पर सभी को बनाए बंधक परिजनों ने बताया कि है कि बदमाश बेधड़क घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने असलहे के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह बंधक बना लिया और अलमारियों व अन्य स्थानों से जेवरात और नकदी समेट ली। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर गोली मारने की धमकी भी दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में रहा। खुलासे के लिए कई टीम बनाई गई है, जल्द ही पर्दाफाश कर सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। विरोध पर लेखपाल के सिर पर पिस्टल से मारा गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने रिटायर लेखपाल और उनके परिवार को बंधक बनाकर 80 लाख के जेवर और चार लाख के गहने की लूट की। सोमवार शाम करीब 7 बजे 4 नकाबपोश उनके घर में घुसे। कनपटी पर पिस्टल सटाकर सभी को एक कमरे में बंद कर दिया।लेखपाल ने शोर मचाने की कोशिश की, तो पिस्टल की बट से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। फिर उनके 2 पोतों के सिर पर पिस्टल लगा दिए। सीसीटीवी में कैद हुए दो बाइक से आते बदमाश लेखपाल ने सभी चाबियां बदमाशों की दे दीं, बदमाशों ने तीन कमरों को खंगाला। इसके बाद 80 लाख रुपए से अधिक के जेवरात और चार लाख कैश लूटकर फरार हो गए। बदमाश 2 बाइक से आए थे। घर के आसपास लगे सीसीटीवी में दो बाइक से बदमाश आते दिख रहे हैं।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 06, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स; पत्रिका, लाखों को लूट

गोरखपुर के रजही इलाके में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई लाखों लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। चार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बालेंद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और करीब 80 लाख रुपये के गहने व चार लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए।

एडीजी,DIG ने किया रिटायर लेखपाल के घर जा निरीक्षण

पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन मुथा अशोक जैन और डीआईजी एस.चिनप्पा ने मंगलवार की दोपहर में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पीड़ित बालेंद्र सिंह से पूरी घटना की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए।

असलहे के बल पर सभी को बनाए बंधक

परिजनों ने बताया कि है कि बदमाश बेधड़क घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने असलहे के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह बंधक बना लिया और अलमारियों व अन्य स्थानों से जेवरात और नकदी समेट ली। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर गोली मारने की धमकी भी दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में रहा। खुलासे के लिए कई टीम बनाई गई है, जल्द ही पर्दाफाश कर सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

विरोध पर लेखपाल के सिर पर पिस्टल से मारा

गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने रिटायर लेखपाल और उनके परिवार को बंधक बनाकर 80 लाख के जेवर और चार लाख के गहने की लूट की। सोमवार शाम करीब 7 बजे 4 नकाबपोश उनके घर में घुसे। कनपटी पर पिस्टल सटाकर सभी को एक कमरे में बंद कर दिया।लेखपाल ने शोर मचाने की कोशिश की, तो पिस्टल की बट से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। फिर उनके 2 पोतों के सिर पर पिस्टल लगा दिए।

सीसीटीवी में कैद हुए दो बाइक से आते बदमाश

लेखपाल ने सभी चाबियां बदमाशों की दे दीं, बदमाशों ने तीन कमरों को खंगाला। इसके बाद 80 लाख रुपए से अधिक के जेवरात और चार लाख कैश लूटकर फरार हो गए। बदमाश 2 बाइक से आए थे। घर के आसपास लगे सीसीटीवी में दो बाइक से बदमाश आते दिख रहे हैं।

06 Jan 2026 03:06 pm

गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूट से सनसनी, एडीजी व डीआईजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

