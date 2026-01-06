गोरखपुर में रिटायर्ड लेखपाल के घर से 84 लाख की लूट से सनसनी, एडीजी व डीआईजी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

फोटो सोर्स; पत्रिका, लाखों को लूट
गोरखपुर के रजही इलाके में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई लाखों लूट की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। चार अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर बालेंद्र सिंह और उनके परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया और करीब 80 लाख रुपये के गहने व चार लाख रुपये नकद लूटकर फरार हो गए।
पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए एडीजी जोन मुथा अशोक जैन और डीआईजी एस.चिनप्पा ने मंगलवार की दोपहर में मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने पीड़ित बालेंद्र सिंह से पूरी घटना की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को शीघ्र खुलासे के निर्देश दिए।
परिजनों ने बताया कि है कि बदमाश बेधड़क घर में दाखिल हुए थे। उन्होंने असलहे के बल पर परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह बंधक बना लिया और अलमारियों व अन्य स्थानों से जेवरात और नकदी समेट ली। लूटपाट के दौरान बदमाशों ने विरोध करने पर गोली मारने की धमकी भी दी, जिससे पूरा परिवार दहशत में रहा। खुलासे के लिए कई टीम बनाई गई है, जल्द ही पर्दाफाश कर सभी अपराधी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।
गोरखपुर के एम्स थानाक्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने रिटायर लेखपाल और उनके परिवार को बंधक बनाकर 80 लाख के जेवर और चार लाख के गहने की लूट की। सोमवार शाम करीब 7 बजे 4 नकाबपोश उनके घर में घुसे। कनपटी पर पिस्टल सटाकर सभी को एक कमरे में बंद कर दिया।लेखपाल ने शोर मचाने की कोशिश की, तो पिस्टल की बट से हमला कर उनका सिर फोड़ दिया। फिर उनके 2 पोतों के सिर पर पिस्टल लगा दिए।
लेखपाल ने सभी चाबियां बदमाशों की दे दीं, बदमाशों ने तीन कमरों को खंगाला। इसके बाद 80 लाख रुपए से अधिक के जेवरात और चार लाख कैश लूटकर फरार हो गए। बदमाश 2 बाइक से आए थे। घर के आसपास लगे सीसीटीवी में दो बाइक से बदमाश आते दिख रहे हैं।
