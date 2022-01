क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत गोरखपुर से वाराणसी-कानपुर के लिए मार्च से उड़ान शुरू होने जा रही है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट को इसकी जिम्मेदारी मिली है। वहीं, बरेली के लिए मई से उड़ान शुरू होने की संभावना है। शेड्यूल जारी होते ही टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी।

क्षेत्रीय उड़ान योजना के अंतर्गत गोरखपुर से वाराणसी-कानपुर के लिए मार्च से उड़ान शुरू होने जा रही है। विमानन कंपनी स्पाइसजेट को इसकी जिम्मेदारी मिली है। वहीं, बरेली के लिए मई से उड़ान शुरू होने की संभावना है। शेड्यूल जारी होते ही टिकट की बुकिंग शुरू हो जाएगी। वर्तमान में गोरखपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, लखनऊ और प्रयागराज के लिए रोजाना 11 विमान उड़ान भर रहे हैं। स्पाइसजेट का 70 सीटर विमान गोरखपुर से रोजाना वाराणसी और कानपुर के लिए उड़ान भरेगा। इसको लेकर एयरपोर्ट प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। विमान से आने जाने का किराया 1500 से 2000 रुपये के बीच होगा।

Air Services from Gorakhpur for Varanasi and Kanpur Start from March