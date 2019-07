यूपी में अवैध शराब का धंधा जोरों पर, लग्जरी गाड़ी में फिर पकड़ा गया 500 लीटर शराब

यूपी के गोरखपुर क्षेत्र में अवैध शराब का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है( illegal alcohol bussiness in Gorakhpur and nearby districts at extreme)। कहीं पुलिसवालों की संलिप्तता सामने आ रही है तोे कहीं खाकी-खादी के गठजोड़ से बेरोकटोक अवैध शराब का धंधा संचालित हो रहा है(Alcohol smuggling is going on with help of Police)। हालांकि, कई जगह पुलिस भी उद्यम कर शराब तस्करों को पकड़ने में सफल हो रही। गोरखपुर के तिवारीपुर क्षेत्र में पांच सौ लीटर कच्ची शराब पकड़ने में पुलिस ने सफलता पायी है(Gorakhpur Police seized 500 litres of alcohol which was smuggled in Honda city car)। यह शराब एक लग्जरी गाडी में रखकर ले जाया जा रहा था। पर सबसे अहम यह कि पुलिसवाले लग्जरी गाड़ी और शराब तो बरामद कर लिए लेकिन दो लोग जो गाड़ी में थे, वह सामने से भाग गए और पुलिस पकड़ न सकी।

पुलिस के अनुसार तिवारीपुर थाना के प्रभारी सत्य प्रकाश सिंह अपने साथियों के साथ डोमिनगढ़ पुल के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान एक होंडा सिटी कार यूपी 78 जेड 3636 (Honda city car)आती दिखी। पुलिस ने रोकी तो गाड़ी में दो लोग जो सवार थे वह गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली तो वह दंग रह गई। वह यह कि लग्जरी गाड़ी में कच्ची शराब रखी थी( Illegal alcohol smuggling in Luxury car)। पुलिस के अनुसार गाड़ी में पांच सौ लीटर कच्ची शराब बरामद हुई(Police seized 500 litres of illegal alcohol kept in honda city car)।

पुलिस के अनुसार गाड़ी तिवारीपुर क्षेत्र के ही रहने वाले देवेंद्र के नाम पर है। उसके साथ गाड़ी में बेलीपार का बब्लू उर्फ दीनदयाल था जो पुलिस को देखकर फरार हो गया।

