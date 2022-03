यूपी के 25 जिलों में पहली बार पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवा, 10 हजार से अधिक लोगों को फायदा

25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार बनते ही राज्य में पहली बार पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवा मुहाल की जाएगी। इसे 'अभिनव एंबुलेंस' सेवा का नाम दिया गया है। इसके लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम स्थापित हो रहा है, जहां कॉल सेंटर रहेगा।

उत्तर प्रदेश में बहुत जल्द पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवा शुरू होगी। 25 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के बाद नई सरकार बनते ही राज्य में पहली बार पशुओं के लिए एंबुलेंस सेवा मुहाल की जाएगी। इसे 'अभिनव एंबुलेंस' सेवा का नाम दिया गया है। इसके लिए लखनऊ में कंट्रोल रूम स्थापित हो रहा है, जहां कॉल सेंटर रहेगा। हैदराबाद की एक कंपनी ने एंबुलेंस संचालन का जिम्मा लिया है। अभिनव सेवा के तहत गोरखपुर जिले को पांच एंबुलेंस मिल रही है। पशुपालकों के एक कॉल पर उनके पशुओं के इलाज के लिए एंबुलेंस सेवा हाजिर होगी। फोन जाने पर 15 मिनट के अंदर उनके स्थान पर एंबुलेंस सेवा हाजिर होगी। एक एंबुलेंस पर एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक चालक की तैनाती की जा रही है।

Ambulance for Animals in Uttar Pradesh to Start Soon in 25 Cities