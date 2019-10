मुख्यमंत्री के जिले में एंटी रोमियो दस्ता का हाल, छेड़खानी से डरी बेटियां छोड़ रही पढ़ाई

मुख्यमंत्री के जिले तक में एंटी रोमियो दस्ता (Anti romeo squad in Gorakhpur)पूरी तरह से फेल है। आए दिन महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मनबढ़ों के डर से किशोरियों-युवतियों के स्कूल-काॅलेज छोड़ने का मामला सामने आ रहा। ताजा मामला खोराबार क्षेत्र(Khorabar) का है। गांव के मनबढ़ युवक से आजिज आकर एक पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई बंद करवा दी(Girl left school due to molestation on road)। किशोरी जब स्कूल जाती थी तो मनबढ़ उसका पीछा करता था, फब्तियां कसता, छेड़छाड़ की कोशिश करता। पीड़ित पिता के पुलिस तक गुहार लगाने के बाद भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई तो बेटी को घर बैठाना ही मुनासिब समझा।

खोराबार थाने में दी गई तहरीर में पीड़ित पिता ने बताया है कि उसकी बेटी को करीब एक साल से मनबढ़ परेशान कर रहा था। घर से स्कूल जाते-आते समय वह किशोरी के साथ छेड़छोड़ करता, फब्तियां कसता। परेशान होकर जब शिकायत करती या प्रतिरोध करती तो धमकी देता था।

गुरुवार को मनबढ़ ने सारी हदें पार कर दी तो पीड़ित पक्ष तहरीर लेकर थाने पहुंचा। लेकिन पुलिस ने मामले को बेहद हल्के से लिया। पीड़िता के पिता को पुलिस तीन-चार घंटे तक थाने में बैठाए रही। फिर उसे टरका दिया गया।

उधर, परिजन ने पुलिस द्वारा भी कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान होकर बेटी की ही पढ़ाई छुड़ा दी है। हालांकि, पुलिस इस मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कह रही है।

