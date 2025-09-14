Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में गोलगप्पे को लेकर धारदार ब्लेड से हमला, पैसा मांगना मनबढ़ को लगा नागवार…दुकानदार पर किया हमला

शनिवार की शाम गोरखनाथ थानाक्षेत्र में गोलगप्पे की दुकान लगाने इसके दुकानदार को एक मनबढ़ ने धारदार ब्लेड से मारकर लहूलुहान कर दिया। घटना के बाद बाजार में अफरा तफरी मच गई।

गोरखपुर

anoop shukla

Sep 14, 2025

Up news, luvknow
फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में खूनी विवाद

शनिवार रात जिले के गोरखनाथ थानाक्षेत्र स्थित सब्जी मंडी के पास एक मनबढ़ ने दुकानदार पर सिर्फ इसलिए धारदार ब्लेड से हमला कर दिया क्योंकि उसने गोलगप्पे खाने के बाद उसके पैसे मांग लिए, यही बात उसे नागवार लग गई। बाजार में अचानक इस घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, वहां मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी।

गोलगप्पे खाने के बाद पैसा मांगना नागवार लगा, ब्लेड से किया हमला

पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही आरोपी युवक को दबोच लिया, गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। वहीं, घायल फुल्की वाले को गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल ठीक है। जानकारी के मुताबिक हमले में घायल दुकानदार भानू गौतम झांसी जिले के समथर थाना स्थित लोहागढ़ गांव में रहने वाला है। शहर के गोरखनाथ इलाके में किराए का घर लेकर परिवार के साथ रहता है और आमदनी के लिए गोलगप्पे की दुकान लगाता है।

image

खून से लथपथ होकर दुकानदार मौके पर गिरा, हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज

रोज की तरह शनिवार देर शाम भी दुकान लगाया था तभी मुहल्ले का ही विशाल पासवान उसके ठेले पर गोलगप्पे खाने आया। खाने के बाद जब भानू ने रुपए मांगे तो विशाल ने विवाद शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसने जेब से ब्लेड निकाला और भानू के गले पर वार कर दिया। खून से लथपथ भानू मौके पर ही गिर पड़ा। SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज किया गया है। मामले की आगे जांच की जा रही है।

Published on:

14 Sept 2025 01:16 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में गोलगप्पे को लेकर धारदार ब्लेड से हमला, पैसा मांगना मनबढ़ को लगा नागवार…दुकानदार पर किया हमला

