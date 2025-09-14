गोरखपुर में गोलगप्पे को लेकर धारदार ब्लेड से हमला, पैसा मांगना मनबढ़ को लगा नागवार…दुकानदार पर किया हमला

पुलिस ने मौके पर पहुंचते ही आरोपी युवक को दबोच लिया, गंभीर रूप से घायल युवक को स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ लिया। वहीं, घायल फुल्की वाले को गंभीर हालत में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत फिलहाल ठीक है। जानकारी के मुताबिक हमले में घायल दुकानदार भानू गौतम झांसी जिले के समथर थाना स्थित लोहागढ़ गांव में रहने वाला है। शहर के गोरखनाथ इलाके में किराए का घर लेकर परिवार के साथ रहता है और आमदनी के लिए गोलगप्पे की दुकान लगाता है।