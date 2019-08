Ayushman Bharat Golden card महज तीस रुपये में बनवाएं यह हेल्थ कार्ड, पांच लाख रुपये तक का पाएं इलाज

जिले के सत्रह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) पर शिविर लगा कर आयुष्मान भारत योजना के गोल्डेन कार्ड बनाए जाएंगे( Government is giving 5 lakh health cover under Ayushman Bharat Yojna by Golden card)। इसके अलावा किसी भी सहज जनसेवा केंद्र पर पहुंचकर कार्ड बनवाया जा सकता है( Golden card can be generated at any Common service center)। कार्ड उन्हीं के बनेंगे जिनका नाम आयुष्मान भारत योजना की पात्रता सूची में शामिल है। मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डाॅ. श्रीकांत तिवारी ने बताया कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर सहज जनसेवा केंद्र के साथ मिल कर शिविर लगाए जा रहे हैं जहां सिर्फ 30 रुपये के भुगतान पर कार्ड बनेंगे( One golden card costs 30 rupees)। गोल्डेन कार्ड दिखा कर योजना से सम्बद्ध किसी भी सरकारी या गैर सरकारी अस्पताल में पांच लाख तक का इलाज मुफ्त पाया जा सकता है।

आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojna) के तहत बड़हलगंज, गगहा, गोला, कैंपियरगंज, बासगांव, भटहट, चरगांवा, कौड़ीराम, खजनी, पाली, पिपराईच, पिपरौली, सहजनवां, सरदारनगर और ऊरवा में कार्ड बनाने की शुरूआत हो गयी है। जंगल कौड़िया और खोराबार में 01 अगस्त से तीन अगस्त तक गोल्डेन कार्ड (Golden card)बनाने का शिविर लगेगा। शिविर में आधार कार्ड और राशन कार्ड लेकर जाना है और निर्धारित भुगतान देकर गोल्डेन कार्ड बनवा सकते हैं।

लाभार्थी हैं कि नहीं, ऐसे पता करें

आयुष्मान भारत योजना(Ayushman Bharat Yojna) की जिला समन्वय डाॅ. संचिता मल्ल ने बताया कि टोल फ्री नंबर 180018004444 या 14555 पर फोन लगाकर कोई भी पता कर सकता है कि वह योजना का लाभार्थी है या नहीं। इस योजना के तहत योजना में 1350 तरह की बीमारियों का निशुल्क इलाज होता है। योजना का लाभ लेने में गोल्डेन कार्ड बेहद मददगार है। कार्ड दिखाने के बाद बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन होता है और पांच लाख तक का निशुल्क इलाज मिलता है। उन्होंने सुझाव दिया कि जब भी इस योजना के तहत अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे और कोई दिक्कत हो तो वहां के आरोग्य मित्र से सम्पर्क कर सकते हैं। जिले में लग रहे शिविरों में उन सभी का गोल्डेन कार्ड बनाया जाएगा जो योजना के लाभार्थी हैं।

गोल्डेन कार्ड के फायदे (Ayushman Bharat Yojna Golden card)

आयुष्मान गोल्डेन कार्ड से पांच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है।

इस कार्ड के रखने से अस्पताल पहुंचने पर लाभार्थी का करीब घंटों का समय बच जाता है।

अगर यह कार्ड है तो आरोग्य मित्र वेरीफाई कर मरीज का तुरंत इलाज शुरू करवा देते हैं।

कार्ड पर क्यूआर कोड होता है जिसे स्कैन करके तुरंत लाभार्थी का वैरीफिकेशन हो जाता है।

सामान्य दिनों में भी तीस रूपये देकर किसी भी जनसेवा केंद्र से लाभार्थी यह कार्ड बनवा सकता है।

मरीजों को इलाज में सहूलियत देने के मकसद से कार्ड की व्यवस्था लागू की गयी है।

