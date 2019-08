MMMUT एमएमएमयूटी ओवरआॅल टाॅपर बने बीटेक के राजकुमार यादव

एमएमएमयूटी का दीक्षांत 22 अगस्त को है(MMMUT 4th convocation will be held on 22 August)। इस बार दीक्षांत के मुख्य अतिथि इंफोसिस के संस्थापक नारायणमूर्ति होंगे(Infosys Co-founder Narayanmurthy will be chief guest of this occasion)। कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल विवि के 983 मेधावियों को दीक्षा देंगी। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र राजकुमार यादव ने विवि को ओवरआॅल टाॅप करने पर विशेष गोल्ड मेडल मिलेगा। जबकि विवि की सेकेंड टाॅपर इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग की आरूषि सिंह हैं।

एमएमएमयूटी की ओर से मुख्य अतिथि इंफोसिस के नारायणमूर्ति को डीएससी की मानद उपाधि भी प्रदान की जाएगी। विवि का यह चौथा दीक्षांत है।

इन टाॅपर्स को विवि देगा गोल्ड मेडल

एमटेक

एनर्जी टेक्नालॉजी एंड मैनेजमेंट - सौम्या सिंह

हिल एरिया डेवलेपमेंट इंजीनियरिंग- सौरभ सिंह

इन्फॉरमेशन टेक्नालॉजी - अनु राज व तृप्ति त्रिपाठी

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग- अमन कुमार पांडेय व मुनीष शरण

कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन -अंजू यादव

कंप्यूटर इंटीग्रटेड मैनूफैक्चरिंग - अनुराग सिंह

कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग - अर्पित सिंह यादव

डिजिटल सिस्टम -अंजलि गुप्ता

डिजाइन एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग - बृजेश सोनकर

स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग - वैभव मित्तल

एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग - पंकज कुमार

पॉवर इलेक्ट्रानिक्स एंड ड्राइव - राहुल कुमार राय

एमबीए - दिव्या श्रीवास्तव

एमसीए - दीप प्रकाश सोलंकी

बीटेक

सिविल इंजीनियरिंग - राज कुमार यादव

इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग- आरुषि सिंह

कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग- आयुषी मिश्रा

इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग - कौत्स सिंह पटेल

मैकेनिकल इंजीनियरिंग - आदित्य सिंह