सत्ता में आई भाजपा के 'अच्छे दिन', आठ लाख से अधिक लोगों ने गोरखपुर क्षेत्र में ली सदस्यता

गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya janta Party) की सदस्यता अभियान(Membership Campaign) में आशातीत सफलता मिली है। क्षेत्र में आठ लाख से अधिक लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है(Eight lakh members of BJP in Gorakhpur ksetra)। प्रभारियों ने सदस्यता का सत्यापन कर लिया है। अगले दो दिनों तक सक्रिय सदस्यों के सदस्यता का सत्यापन होना शेष है। एक सितंबर को सक्रिय सदस्यों की सूची सभी सत्यापन अधिकारी प्रदेश कार्यालय में जमा कर देंगे।

भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह(BJP Kshetriya President Dr.Dharmendra Singh) ने बताया कि संगठनात्मक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। सभी जनपदों में साधारण सदस्यता का सत्यापन लगभग पूर्ण हो चुका है।

गोरखपुर क्षेत्र में नए परिसीमन के अनुसार 11 जनपदों में 286 मंडल 4225 सेक्टर तथा 25642 बूथ हैं।

कार्यशाला भी जिलेवार प्रारंभ हुआ

क्षेत्रीय अध्यक्ष डाॅ.धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सभी जनपदों में कार्यशाला प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें 28 अगस्त को मऊ जनपद की कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी मौजूद रहें, देवरिया व कुशीनगर की कार्यशाला में प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह जी मौजूद रहें।

क्षेत्रीय सह मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी ने बताया कि 30 अगस्त को गोरखपुर महानगर व गोरखपुर जिले की कार्यशाला में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह, सिद्धार्थ नगर व संत कबीर नगर की कार्यशाला में क्षेत्रीय संगठन महामंत्री रत्नाकर, तथा आजमगढ़ की कार्यशाला में प्रदेश मंत्री त्रयंबक नाथ त्रिपाठी मौजूद रहेंगे। 1 सितंबर को बस्ती तथा 3 सितंबर को महाराजगंज जनपद की कार्यशाला में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉ धर्मेंद्र सिंह मौजूद रहेंगे।

चुनाव अधिकारियों व सह अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी

सभी जनपदों में चुनाव की दृष्टि से जिला चुनाव अधिकारी व सहायक चुनाव अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। शिवनाथ यादव प्रदेश उपाध्यक्ष मऊ जनपद के जिला चुनाव अधिकारी व सह चुनाव अधिकारी क्षेत्रीय मंत्री अजय तिवारी, प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य गोरखपुर महानगर के जिला चुनाव अधिकारी व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष चैधरी शिवेंद्र सिंह सह चुनाव अधिकारी, पूर्व विधान परिषद सदस्य जयप्रकाश चतुर्वेदी बलिया के जिला चुनाव अधिकारी व क्षेत्रीय मंत्री श्रीमती शकुंतला चैहान सह चुनाव अधिकारी, प्रदेश मंत्री देवेश कोरी बस्ती के जिला चुनाव अधिकारी व पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश मिश्र सह चुनाव अधिकारी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष दिलीप पटेल संत कबीर नगर के जिला चुनाव अधिकारी व पूर्व जिला अध्यक्ष बृज बिहारी मिश्र सह चुनाव अधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेंद्र सिंह कुशीनगर के जिला चुनाव अधिकारी व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश निषाद सह चुनाव अधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य रामगोपाल महौले सिद्धार्थनगर के जिला चुनाव अधिकारी व प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पी एन पाठक सह चुनाव अधिकारी , जिला प्रभारी अशोक धवन देवरिया के जिला चुनाव अधिकारी व प्रदेश महामंत्री संजय कुमार गौड़ सह चुनाव अधिकारी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य प्रभुनाथ चैहान आजमगढ़ के जिला चुनाव अधिकारी व पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्र सह चुनाव अधिकारी, क्षेत्रीय महामंत्री अशोक चैरसिया गोरखपुर जिला के जिला चुनाव अधिकारी व प्रदेश महामंत्री पिछड़ा वर्ग मोर्चा विनोद यादव सह चुनाव अधिकारी व प्रदेश मंत्री रामतेज पांडे महाराजगंज जनपद के चुनाव अधिकारी व क्षेत्रीय मंत्री गोविंद माधव सह चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं।

