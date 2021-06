भाजपा की साधना सिंह का निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाना तय, दूसरी बार बना रिकॉर्ड

BJP's Sadhna Singh set to be elected unopposed as District Panchayat- जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होने पर साधना सिंह का टिकट तय है। सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इससे वह जिले की पहली महिला होंगी, जो दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कमान संभालेंगी।