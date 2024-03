लालू और अखिलेश का MY फैक्टर , अब BJP इसी MY फैक्टर से UP में जीतेगी 80 सीटें

इस MY फैक्टर का मतलब मुस्लिम और यादव मतदाता कहा जाता है। MY फैक्टर को पारंपरिक तौर पर गैर-भाजपा मतदाता माना जाता है। अब गोरखपुर से भाजपा सांसद और भोजपुरी स्टार रविकिशन ने कहा है कि MY फैक्टर से यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी। इस MY फैक्टर का मतलब भी रविकिशन ने समझाया है। रविकिशन को भाजपा ने एक बार फिर सीएम योगी की सिटी गोरखपुर से टिकट दिया है।

रवि किशन ने कहा कि लोग मुझसे MY फैक्टर के बारे में कहते हैं कि वे भाजपा को वोट नहीं देंगे। देश में एक बहुत प्रमुख MY फैक्टर है, जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं। वह है मोदी-योगी फैक्टर। यह MY फैक्टर यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी नीतियों से हर समुदाय के लोगों को लाभ हुआ है। इसे असली राम राज्य कहा जाता है। आप सभी ध्यान दें कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। राजग गठबंधन देश में 400 सीटें और उप्र में सभी 80 सीटें जीतेगा।