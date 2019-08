रामगढ़ताल के लाइट एंड साउंड शो का अब उठाइए लुत्फ, सीएम योगी ने किया लोकार्पण

रामगढ़ ताल(Ramgarh taal) की दर्शनीयता की एक और वृद्धि शुक्रवार को हो गई। अब यहां आने वाले लाइट एंड साउंड शो (Light and sound show at ramgarh taal in Gorakhpur)से महान विभूतियों, गोरखपुर की विशिष्टता व आसपास के जिलों के पर्यटन स्थलों के बारे में विस्तार से जान सकेंगें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) ने शुक्रवार को गोरखपुरियों को दूसरे लाइट एंड साउंड शो की सौगात की।

पिकनिक स्पाॅट के रुप में विकसित हो चुके रामगढ़ ताल पर लाइट एंड साउंड शो के लोकार्पण समारोह में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामगढ़ताल में गंदगी न होने दें यहां की साफ-सफाई की जिम्मेदारी हम सब की है। बेफिक्री से यहां घूमने के लिए सीएम ने रामगढ़ताल में एक नए थाने की भी स्थापना की घोषणा की। साथ ही यह भी खुशखबरी दी कि जल्द ही गोरखपुर के लोगों को चिड़ियाघर की भी सौगात मिलने वाली है।

गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 करोड़ 96 लाख से बने भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम एवं नगर विकास विभाग के रामगढ़ताल के प्रदूषण नियंत्रण एवं संरक्षण की योजना के अंतर्गत रामगढ़ताल में अधिस्थापित 25 फ्लोटिंग कैशकेड फाउंटेन, 1 मल्टीमीडिया फ्लोटिंग फाउंटेन तथा 450 किलोवाट सोलर पावर प्लांट कार्य का लोकार्पण किया।

रामगढ़ताल के मल्टीमीडिया फाउंटेन शो (Multimedia fountain show at Ramgarh taal) के लिए जनता को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखपुर की जनता विकास की इस यात्रा के साथ अपनी भूमिका निभा रही है इसलिए इस स्थान को स्वच्छ और अक्षुण्य बनाये रखने की जिम्मेदारी हम सब की है।

सीएम योगी (#Myogiadityanath) ने कहा कि गोरखपुर के नामकरण से लेकर आधुनिक गोरखपुर के निर्माण को हम सब अपनी आंखों से देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि शिवअवतारी भगवान गोरखनाथ यहां आए तो लोगों द्वारा भिक्षा के रूप में खिचड़ी चढ़ाई गई उसी तरह चुनाव में हमलोगों को वोट के रूप में आपसे भिक्षा मिलती है।

सीएम योगी ने कहा कि शहीद बंधु सिंह से लेकर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से मिली आजादी का आज हम सब उपभोग कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद्र और फिराक गोरखपुरी जैसे साहित्यकारों ने गोरखपुर की स्मृतियों को तरोताजा बनाये रखा है। यहां गीता प्रेस ने वैश्विक पटल पर भारत की संस्कृति से लोगों को परिचित करवाया है।

समारोह में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चैधरी, सांसद रविकिशन, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डाॅ. राधामोहन दास अग्रवाल, गोरखपुर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह आदि मौजूद रहे।