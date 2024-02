सीएम योगी बोले- इंसेफेलाइटिस से हर साल होती थी 1,500 मौतें, आज पूरी तरह कंट्रोल

गोरखपुरPublished: Feb 15, 2024 03:42:47 pm Submitted by: Anand Shukla

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। गुरुवार सुबह सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनीं। इसके बाद सीएम योगी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए प्रशासनिक भवन का शिलान्यास करने पहुंचे।

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस छात्रों के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए प्रशासनिक भवन के शिलान्यास किया। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में सोलर रूफटॉप प्लांट के लोकार्पण किया। वहां पर आयोजित समारोह को संबोधित किया करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस इंसेफेलाइटिस (Encephalitis causes 1500 death in UP) से हर साल 1,200 से 1,500 मौतें होती थी, आज उसे पूरी तरह कंट्रोल करते हुए हम लोग मासूम बच्चों को बचाने में सफल हुए हैं।