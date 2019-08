आज से रामगढ़ ताल पर लाइट एंड साउंड शो का उठाइए लुत्फ, सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे लोकार्पण

गोरखपुर के रामगढ़ ताल किनारे बहुप्रतिक्षित लाइट एंड साउंड शो (Light and sound show in gorakhpur) का शुभारंभ शुक्रवार को कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ(CM Yogi Adityanath) लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण करेंगे। शाम करीब सवा सात बजे मुख्यमंत्री यहां उद्घाटन करने पहुंचेंगे।

मुख्यमंत्री गोरखपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने शुक्रवार को गोरखपुर पहुंच रहे हैं। शाम को वह यहां आएंगे। देर शाम करीब सवा सात बजे वह रामगढ़ताल लाइट एंड साउंड शो (Light and sound show in gorakhpur's Ramgarh tal)का लोकार्पण करेंगे। सीएम गोरखनाथ मंदिर में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन जनता दरबार के बाद वह दिन में करीब साढ़े ग्यारह बजे दिग्विजयनाथ पीजी काॅलेज के स्वर्ण जयंती समारोह के समापन सत्र में भाग लेंगे। इसके बाद सवा दो बजे वह सिद्धार्थनगर के लिए रवाना हो जाएंगे।

गोरखपुर का यह दूसरा लाइट एंड साउंड शो होगा

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर को दो दो लाइट एंड साउंड शो का सौगात मिल चुका है। बीते साल गोरखनाथ मंदिर में लाइट एंड साउंड शो (Light and sound show in gorakhnath Mandir)का शुभारंभ हुआ था। इस शो में नाथ पंथ व बाबा गोरखनाथ के महात्म्य का वर्णन था। बेहद शानदार ढंग से इसकी प्रस्तुति की गई है। पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए गए इस लाइट एंड साउंड शो के बाद अब शहर के रामगढ़ ताल पर लाइट एंड साउंड शो शुरू होने जा रहा है।

यहां के शो में गोरखपुर के पर्यटन स्थलों का वर्णन होगा। आसपास के जिलों में पर्यटन के लिए कौन कौन सी जगहें हैं उनके बारे में भी चर्चा है। यही नहीं गोरखपुर से जुड़ी हस्तियों यथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साहित्यकारों आदि का भी लाइट एंड साउंड शो में वर्णन है। करीब चालीस मिनट के इस शो को पर्यटन विभाग ने तैयार कराया है। शो में महात्मा बुद्ध, संतकबीर से जुड़े स्थलों का भी जिक्र होगा।

