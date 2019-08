यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ करेंगे नवनिर्मित नौसड़़ बस स्टेशन का लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिनी प्रवास पर गोरखपुर पहुंचेंगे( UP CM Yogi Adityanath two day Gorakhpur visit)। बुधवार की दोपहर में सीएम योगी गोरखपुर आएंगे। यहां विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास करेंगे। गुरुवार को नौसड़ बस स्टेशन का लोकार्पण करने के बाद वापस प्रस्थान करेंगे( CM Yogi Adityanath will inaugurate Nausad Bus Station)।

Read this also:

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 31 जुलाई व एक अगस्त को गोरखपुर जिले में रहेंगे( CM Yogi Adityanath will be in Gorakhpur on 31 July and 1st August)। मुख्यमंत्री 31 जुलाई को दोपहर 12 बजे गोरखपुर आयेंगे तथा 12.10 बजे से अपरान्ह 01 बजे तक मोहद्दीपुर गुरूद्वारा दर्शन एवं मोहद्दीपुर गुरूद्वारा स्थल व जटाशंकर गुरूद्वारा स्थल के सौन्दर्यीकरण व अन्य योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। इसके पश्चात अपरान्ह 1.15 बजे से 2.15 बजे तक श्री मुक्तेश्वरनाथ मंदिर में दर्शन एवं श्री मुक्तेश्वरनाथ मंदिर स्थल व कालीबाड़ी मंदिर स्थल के सौन्दर्यीकरण एवं अन्य योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री सायं 5.30 बजे सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर जायेंगे। करीब 7.10 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम वह गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे।

गुरुवार को एक अगस्त को मुख्यमंत्री प्रातः 10.15 बजे से 11 बजे तक नौसढ़ बस स्टेशन का लोकार्पण करेंगे एंव 11.10 बजे से 12.10 बजे तक श्री भौवापार शिव मंदिर में दर्शन एवं सौन्दर्यीकरण व अन्य योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने के पश्चात लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

Read this also: तीन करोड़ लोन देकर भूल गया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, सवा आठ करोड़ की होनी है वसूली