गोरखपुर के कमिश्नर जयंत नार्लीकर ने शुक्रवार को इंसेफेलाइटिस नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य विभाग को गांव-गांव फाॅगिंग का निर्देश दिया( Gorakhpur Commisioner directed for fogging in rural and urban areas specially encefelitis affeced area)। जलजमाव वाले इलाकों अधिक से अधिक फाॅगिंग करने को कहा।

मंडलायुक्त इंसेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए गठित टाॅस्क फोर्स (Encefekitis eradication task force)की बैठक कर रहे थे। बैठक में उन्होंने कहा कि इंसेफलाईटिस नियंत्रण (JE/AES control)से सम्बंधित सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर बेहतर कार्य करें ताकि इस बीमारी पर पूर्णतया काबू पाया जा सकें। उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित अधिकारी अपनी दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा लगन एवं ईमानदारी के साथ पूर्ण करें यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पायी गयी तो सम्बंधित के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

उन्होंने कहा कि इंसेफलाईटिस बीमारी(Encefelitis) के कारक बचाव आदि के विषय में जनजागरूकता लायी जाये। इंसेफलाईटिस प्रभावी गांवों में प्राथमिकता के आधार फागिग साफ-सफाई आदि हों। फागिंग कार्य सिर्फ शहरी क्षेत्रों में नही बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष कर जहां जलजमाव की स्थिति ज्यादा हो (Fogging specially in water log area)वहां माह में प्रति सप्ताह फांगिग कराया जाये ताकि वहां मच्छर के लार्वे पनपने न पाये और इस कार्य का सत्यापन भी होने चाहिए।

मण्डलायुक्त ने यह भी कहा कि आशा, एएनएम एवं प्रधानाचार्य, ग्राम प्रधान आदि को एक कार्यशाला के माध्यम से जागरूक किया जाये। ईटीसी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियो का पुनः प्रशिक्षण दिये जाये। टीकाकरण का लक्ष्य शतप्रतिशत पूर्ण हो। उन्होंने सभी सीएमओ का निर्देश दिये कि जहां कही से भी जेई की रिपोर्टिंग प्राप्त हो तत्काल उसे देखा जाये। उन्होंने कहा कि जो भी आशा अपने दायित्व का निर्वहन सक्रियता के साथ न करते हुए पायी जाये तो उनके स्थान पर सक्रिय आशा की तैनाती हों। स्वास्थ्य सेवाओ के प्रति लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने जल की गुणवत्ता की जांच निरन्तर करने के निर्देश सम्बंधित अधिकारी को दिए।

बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त, अपर निदेशक स्वास्थ्य, मण्डल के सभी सीएमओ तथा विभिन्न विभागों के सम्बंधित अधिकारी गण उपस्थित रहें।

