देवरिया माॅब लिचिंगः बरहज थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसवाले सस्पेंड, पूरी पुलिस चौकी लाइन हाजिर

देवरिया में डीजे बजाने से मना करने पर युवक की पीट पीटकर हुई हत्या (Mob Lynching in deoria) के बाद अब कार्रवाईयों का दौर भी प्रारंभ हो गया है। इस मामले में लापरवाही के आरोप में बरहज थानाध्यक्ष समेत पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड (Five policemen suspended) कर दिया गया है। कस्बा में स्थित पुलिस चौकी पर तैनात सभी नौ पुलिसवालों को लाइन हाजिर (Nine policemen called to Policeline) कर दिया गया है।

डीएम अमित किशोर व एसपी डाॅ.श्रीपति मिश्र ने संयुक्त प्रेसवार्ता कर कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपियों में अधिकतर की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। एसपी ने बताया कि छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त लाठी-डंडे को भी बरामद कर लिया गया है। एक आरोपी फरार है उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है। उसके विदेश भागने की आशंका है। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

उधर, बरहज में इस वारदात के बाद तनाव कायम है। अभी भी भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। जिलाधिकारी अमित किशोर ने बताया कि सतर्कता के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के साथ ही धारा 144 लगाई गई है। मजिस्ट्रेट और सीओ की ड्यूटी वहां लगाई गई है।

इनका हुआ है निलंबन

बरहज कांड में थानाध्यक्ष शिवशंकर चौबे, बरहज कस्बा चौकी प्रभारी ओंकारनाथ पाण्डेय, हल्का सिपाही अमरदीप चैहान, डायल 100 के सिपाही शैलेश कुमार सिंह व विजय कुमार को निलम्बित किया गया है। इसके अलावा कस्बा चैकी पर तैनात सभी 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जिसमें चैकी इंचार्ज व बीट आरक्षी निलंबित हुए हैं जबकि अन्य नौ को लाइन हाजिर कर दिया गया है।

यह है मामला

देवरिया के बरहज क्षेत्र के पटेलनगर मोहल्ले में शनिवार की रात में कुछ युवक डीजे बजा रहे थे। तेज धुन पर बज रहे डीजे से आसपास के लोगों को दिक्कत महसूस हो रही थी। पड़ोस में रहने वाले मुन्नूलाल जायसवाल ने युवकों को जाकर समझाया और डीजे बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन युवक नहीं माने। इसके बाद मुन्नूलाल ने डाॅयल 100 पर सूचना दे दी। पुलिस पहुंची और डीजे बंद करवा कर वापस चली गई।

डीजे बंद होने से खार खाए युवक लाठी-डंडों से लैस होकर मुन्नूलाल के दरवाजे पर पहुंचे। गाली-गलौच करने लगे। मुन्नूलाल के बेटे सुमित उर्फ सन्नी 28 ने विरोध किया तो उसको पीटने लगे। सन्नी को पिटता देख पिता मुन्नूलाल उसे बचाने दौड़े तो युवक उनकी भी पिटाई शुरू कर दी(Mob lynching)। फिर बचाव में आए घर के अन्य सदस्यों बेटे सचिन, बेटी खुशबू और सन्नी की पत्नी ज्योति की भी पिटाई करने लगे।

मोहल्ले के लोगों के जुटने पर मनबढ़ फरार हो गए। आनन फानन में सुमित सहित अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां अस्पताल पहुंचने के पहले ही सुमित ने दम तोड़ दिया। इसके बाद गुस्साएं लोग भी सड़क पर आ गए। उधर, जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली डीएम, एसपी सहित कई थानों की फोर्स बुला ली गई। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया।

पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने प्रदुम्न मद्धेशिया, खपत, सन्नू, शालू, बिट्टू, राशिद आदि पर केस दर्ज कर लिया है।

