यूपी के दस हजार युवक युवतियों को मिलेगा प्रशिक्षण, दुर्गम क्षेत्रों में आपदा के दौरान मदद को तैयार होंगे ‘आपदा मित्र’

किसी भी आपदा (Disaster) से निपटने के लिए अब गांव गांव में ऐसे युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किया जाएगा जो फौरी तौर पर मदद को आगे आ सकते हैं( Youths will be trained to help during disaster)। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोरखपुर व बलिया जिले में दो-दो सौ आपदा मित्र प्रशिक्षित किए गए हैं(Two hundred youths trained in Gorakhpur as AAPDA MITRA)। बाढ़ या किसी अन्य आपदा के दौरान ये लोगों को तत्काल मदद/प्राथमिक मदद या उपचार करने में सक्षम हैं(Trained youths will help people during disaster like Flood)। अब पूरे प्रदेश में ऐसे आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जल्द ही यूपी में दस हजार की संख्या में आपदा मित्र प्रशिक्षित होकर अपने अपने गांव-क्षेत्र में मदद को तत्पर दिखेंगे।

पूर्वांचल आपदा के मामलों में काफी है संवेदनशील

पूर्वांचल के तमाम क्षेत्र अभी भी काफी दुर्गम है( Many areas in UP is very difficult to reach)। किसी भी आपदा की स्थिति में यहां सरकारी तंत्र को मदद के लिए पहुंचना काफी दिक्कतों वाला होता है(It take lot of time to send help groups)। ऐसे में किसी भी अनहोनी की स्थिति में फौरी मदद नहीं मिल पाती। गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में हर साल बाढ़ की विभिषिका (Flood disaster is very common in this area) देखने को मिलती है। बाढ़ हर साल भारी तबाही मचाती ही है साथ में जनहानि भी खूब होता है। बाढ़ में जानमाल की सुरक्षा के लिए तत्काल कोई उपाय हो सके इस खातिर आपदा प्रबंधन विभाग ने कुछ सकरात्मक कार्य किए हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गोरखपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में करीब दो सौ युवकों-युवतियों को प्रशिक्षित किया है। यह युवक आपदा मित्र कहलाएंगे( Now the trained Apda Mitra will give sustained relief and help during flood disaster)। किसी भी आपदा यथा कोई डूब रहा हो, आपदा की स्थिति में किसी को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता हो इसके लिए ये लोग दक्ष होंगे। (This are trained to give first aid also)

प्रशिक्षित किए गए आपदा मित्र किसी भी आपदा में मदद को दक्ष

प्रशिक्षित किए गए/ प्रशिक्षित किये जाने वाले आपदा मित्र किसी भी आपदा में मदद को दक्ष साबित होंगे। वे तैरकर किसी की जान बचाने में सक्षम होंगे तो उनको बाहर निकालने के बाद प्राथमिक उपचार में भी दक्ष। यही नहीं तात्कालिक तौर पर किसी को प्राथमिक उपचार की आवश्यकता पड़े तो यह स्वास्थ्य विभाग से प्रशिक्षित हैं कि उपचार करने में सहायक हो सकते हैं। यह अग्निशमन व स्वास्थ्य संबंधी बारीकियों से भी वाकिफ होंगे। आपदा मित्र सर्प दंश का तत्काल उपचार कर अस्पताल तक पहुंचने का राह प्रशस्त होने तक जान बचाने में भी सहायक होंगे।

