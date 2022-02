UP ELECTION 2022 : मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन एप के जरिए चुनाव संबंधी सभी जरूरी सूचनाएं उपलब्ध काराएगा चुनाव आयोग

UP ELECTION 2022 : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आयोग ने मतदाताओं,प्रत्याशियों,कर्मचारियों ,अधिकारियों सभी को सुविधा देने के लिए आनलाइन व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए आयोग ने वोटर हेल्पलाइन एप माध्यम से चुनाव संबंधी कई सुविधाएं उपलब्ध कराने को सोचा है।एप के जरिए मतदाता, वोटर लिस्ट में अपना नाम, मतदाता पर्ची, प्रत्याशी और विधानसभा से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित करने के साथ ही घर बैठे कई सुविधाओं का लाभ पा सकते हैं।[5:34 pm, 01/02/2022] Punit Srivastava: Election Commission will provide all necessary information

गोरखपुर Published: February 01, 2022 05:47:16 pm

विधान सभा चुनाव में मतदाताओं,कर्मचारियों,प्रत्याशियों सभी को राहत देने के लिए चुनाव आयोग ने वोटर हेल्पलाइन एप का सहारा लेने जा रहा है।इनकी सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग ऑनलाइन व्यवस्था को प्राथमिकता दे रहा है। मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन एप के जरिए चुनाव संबंधी सभी जरूरी सूचनाएं-सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।



इस एप के जरिए मतदाता, वोटर लिस्ट में अपना नाम, मतदाता पर्ची, प्रत्याशी और विधानसभा से जुड़ी सूचनाएं एकत्रित करने के साथ ही घर बैठे कई सुविधाओं का लाभ पा सकते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नामांकन से लेकर मतदाता पर्ची तक सभी सुविधाएं ऑनलाइन की गईं हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता, प्रत्याशी, अधिकारी, प्रेक्षक और निगरानी टीम सभी की सुविधाओं के लिए अलग-अलग एप बनाए हैं, जिन्हें आसानी से गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल फोन पर इंस्टाल किया जा सकता है।

ये हैं प्रमुख एप

गरुड़ एप: यह एप मतदाता को मतदान स्थल की सभी सूचनाएं मोबाइल पर उपलब्ध कराता है। इस एप से मतदान पंजीकरण, संशोधन आदि प्रपत्र और जरूरी दस्तावेज भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

ऑब्जर्वर एप: यह एप प्रेक्षकों के लिए बनाया गया है। इस एप की मदद से प्रेक्षक, विधानसभा की रिपोर्ट, जरूरी सूचनाएं, मतदान और किसी प्रत्याशी से संबंधित शिकायत, चुनाव आयुक्त को भेज सकते हैं।

सी-विजिल एप: इस एप के माध्यम से आम नागरिक , आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए उपयोगकर्ता को संबंधित फोटो वीडियो या ऑडियो एप पर अपलोड करना पड़ता है। शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।

पीडब्ल्यूडी एप: यह एप नेत्रहीन, मूक-बधिर और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों के लिए है। इस एप के माध्यम से दिव्यांग, डाक पत्र से मतदान के लिए घर बैठे पंजीकरण करा सकते हैं। सुविधा कैंडिडेट: इस बार चुनाव में पहली बार प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी जा रही है। प्रत्याशी को सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से इस एप में लॉगइन करना होगा। इसके बाद प्रत्याशी अपने शपथ पत्र, प्रस्तावक और नामांकन से संबंधित जानकारियां और प्रपत्र एप पर दर्ज करेंगे।

वोटर हेल्पलाइन एप: इस एप में मतदाता पंजीकरण, चुनाव, शिकायत, परिणाम, मतदाता सूची में नाम देखने, मतदाता पर्ची, ई-वोटर कार्ड डाउनलोड, मतदान स्थल का पता लगाने जैसी सुविधाएं हैं। एप के माध्यम से मतदाता, प्रत्याशी, उनकी संपत्ति और आपराधिक इतिहास की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें