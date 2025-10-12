वाराणसी से आ रही एंबुलेंस में विस्फोट ,एक एक कर तीन धमाकों से हाइवे पर अफरा तफरी…मरीज को लेकर कूदे परिजन

जानकारी के मुताबिक रविवार दिन में तीन बजे के करीब सोनदबरसा ओवर ब्रिज पर एक एम्बुलेंस बनारस से बिहार के बेतिया जा रही थी। एम्बुलेंस में मरीज और उसके तीन परिजन बैठे थे। परिजनों ने बताया कि मरीज नीलम देवी का चार दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। जिसमें पति की मौत हो गई थी। बनारस के ट्रामा सेंटर में नीलम देवी का इलाज चल रहा था। रविवार को डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें परिजन एम्बुलेंस से घर लेकर जा रहे थे। नीलम के पैर और कमर में प्लास्टर लगा था। ड्राइवर बनारस के मडुआडीह डिहवा निवासी संतोष ने बताया कि अन्दर स्पार्किंग की आवाज सुन उसने गाड़ी रोकी और परिजनों को मरीज के साथ बाहर निकल जाने को बोला, सभी के एम्बुलेंस से निकलते ही तेज धमाके के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, सभी बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही सोनबरसा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।