वाराणसी से आ रही एंबुलेंस में विस्फोट ,एक एक कर तीन धमाकों से हाइवे पर अफरा तफरी…मरीज को लेकर कूदे परिजन

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, शॉर्ट सर्किट से एंबुलेंस में लगी आग
रविवार को NH-27 पर एम्स थाना क्षेत्र के सोनबरसा बाजार में वाराणसी से मरीज लेकर आ रही एंबुलेंस में आग लग गई, आनन फानन में परिजन अपने मरीज को लेकर गाड़ी से कूद कर जान बचाए, हादसा काएफी भयावह हो जाता लेकिन संयोग ठीक था कि खाली एंबुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर तेज धमाके के साथ फट गया, इसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई।
घटना के वक्त सोनबरसा फ्लाई ओवर पर अफरा-तफरी मच गई। थोड़ी ही देर में एम्बुलेंस पूरी तरह से जल कर खाक हो गई। सूचना मिलते ही एम्स थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर फायर कर्मियों ने काबू पाया। इस दौरान ट्रैफिक पूरी तरह दोनों तरफ से रोक दिया गया था घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने दोनों तरफ गाड़ियां आगे बढ़वाकर जाम हटवाया, पुलिस ने बताया कि हो सकता है कि एंबुलेंस में शार्ट सर्किट से आग लगी हो।
जानकारी के मुताबिक रविवार दिन में तीन बजे के करीब सोनदबरसा ओवर ब्रिज पर एक एम्बुलेंस बनारस से बिहार के बेतिया जा रही थी। एम्बुलेंस में मरीज और उसके तीन परिजन बैठे थे। परिजनों ने बताया कि मरीज नीलम देवी का चार दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। जिसमें पति की मौत हो गई थी। बनारस के ट्रामा सेंटर में नीलम देवी का इलाज चल रहा था। रविवार को डिस्चार्ज होने के बाद उन्हें परिजन एम्बुलेंस से घर लेकर जा रहे थे। नीलम के पैर और कमर में प्लास्टर लगा था। ड्राइवर बनारस के मडुआडीह डिहवा निवासी संतोष ने बताया कि अन्दर स्पार्किंग की आवाज सुन उसने गाड़ी रोकी और परिजनों को मरीज के साथ बाहर निकल जाने को बोला, सभी के एम्बुलेंस से निकलते ही तेज धमाके के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, सभी बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही सोनबरसा चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
घटना की जानकारी देते हुए SO एम्स संजय मिश्रा ने बताया कि प्राइवेट एम्बुलेंस में एक मरीज और तीन परिजन बिहार के पश्चिमी बेतिया जा रहे थे। समय से परिजनों ने उन्हें बाहर निकाल लिया। वरना बड़ी घटना हो सकती थी। फिलहाल सभी को उन्हें दूसरी गाड़ी से बिहार भिजवाया गया। FSO शांतनू कुमार यादव ने बताया- आधे घंटे में आग पर काबू पा लिया गया। गाड़ी में तेज ब्लास्ट भी हुआ है। कोई जनहानि नहीं हुई है।
