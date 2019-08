Mob lynching in UP डीजे बजाने से मना किया तो पीट पीटकर मार डाला, परिवार के चार अन्य घायल

पुलिसिया लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। जिस डीजे को बजाने पर हाईकोर्ट ने सख्त मनाही कर दी है, वह देवरिया में बजने के दौरान एक युवक ने मना किया तो मनबढ़ों ने उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी(Mob lynching in deoria)। मनबढ़ों ने युवक के पिता, भाई, बहन और पत्नी को भी नहीं बख्शा और उनकी भी पिटाई कर दी(Youth lynched till death, whole family lynched, are admitted in hospital। इस घटना से गुस्साएं लोगों ने प्रतिक्रिया करते हुए कई दुकानों व घरों में तोड़फोड़ की। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव है। काफी मात्रा में फोर्स तैनात कर दिया गया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कमिश्नर जयंत नार्लिकर व आईजी जयनारायण सिंह ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर जानकारी ली और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

देवरिया के बरहज क्षेत्र के पटेलनगर मोहल्ले में रात में कुछ युवक डीजे बजा रहे थे। तेज धुन पर बज रहे डीजे से आसपास के लोगों को दिक्कत महसूस हो रही थी। पड़ोस में रहने वाले मुन्नूलाल जायसवाल ने युवकों को जाकर समझाया और डीजे बंद करने का अनुरोध किया। लेकिन युवक नहीं माने। इसके बाद मुन्नूलाल ने डाॅयल 100 (Dial 100) पर सूचना दे दी। पुलिस पहुंची और डीजे बंद करवा कर वापस चली गई।

डीजे बंद होने से खार खाए युवक लाठी-डंडों से लैस होकर मुन्नूलाल के दरवाजे पर पहुंचे। गाली-गलौच करने लगे। मुन्नूलाल के बेटे सुमित उर्फ सन्नी (28) ने विरोध किया तो उसको पीटने लगे। सन्नी को पिटता देख पिता मुन्नूलाल उसे बचाने दौड़े तो युवक उनकी भी पिटाई शुरू कर दी। फिर बचाव में आए घर के अन्य सदस्यों बेटे सचिन, बेटी खुशबू और सन्नी की पत्नी ज्योति की भी पिटाई (mob lynching)करने लगे।

मोहल्ले के लोगों के जुटने पर मनबढ़ फरार हो गए। आनन फानन में सुमित सहित अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। यहां अस्पताल पहुंचने के पहले ही सुमित ने दम तोड़ दिया।

इसके बाद गुस्साएं लोग भी सड़क पर आ गए। उधर, जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिली डीएम, एसपी सहित कई थानों की फोर्स बुला ली गई। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया।

पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने प्रदुम्न मद्धेशिया, खपत, सन्नू, शालू, बिट्टू, राशिद आदि पर केस दर्ज कर लिया है। तीन युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है।

