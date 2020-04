गोरखपुर. उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से पहली मौत हो गई। सांस लेने में तकलीफ के चलते बस्ती का 25 वर्षीय युवक गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में रविवार को भर्ती कराया गया था। सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। बुधवार सुबह लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (केजीएमयू) से जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि युवक कोरोना से पीड़ित था। रिपोर्ट के बाद बस्ती प्रशासन ने गांधीनगर इलाके को सील कर दिया है। साथ ही युवक का इलाज करने वाले मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ समेत 17 सदस्यों को आइसोलेट या क्वारंटाइन किया गया है। वहीं, तीमारदारों को भी ऐहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। तीन महीने पहले लीवर व किडनी की दिक्कत के चलते युवक का बस्ती के कैली अस्पताल में इलाज हुआ था।

बस्ती जिले गांधीनगर क्षेत्र के तुरकहिया निवासी मृतक बीते दिनों मुंबई से लौटा था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते परिजनों ने रविवार रात उसे बीआरडी मेडकिल कॉलेज में भर्ती कराया था। अस्पताल में और तबियत बिगड़ी तो उसे ट्रामा सेंटर के आईसीयू ले जाया गया, जहां सोमवार को उसने दम तोड़ दिया। युवक कोरोना संक्रमित है या नहीं, जांच के लिए लार का नमूना क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केंद्र गोरखपुर भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई। नमूना केजीएमयू भेजा गया। बुधवार को केजीएमयू की रिपोर्ट में युवक के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो गई।

केजीएमयू की रिपोर्ट जिला प्रशासन ने युवक का नमूना लेने में शामिल रहे दो लैब टेक्नीशियन और एक डॉक्टर को हॉस्टल में आइसोलेट कर दिया गया है। एक अन्य डॉक्टर, दो नर्स व दो वार्ड बॉय ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। मेडिकल कॉलेज व ट्रामा सेंटर के आईसीयू को भी सैनेटाइज किया जा रहा है। बस्ती प्रशासन ने परिवार के छह सदस्यों समेत आठ लोगों को आइसोलेट कराते हुए पूरे इलाके को सील कर दिया है। इसके अलावा जिस एंबुलेंस से युवक को गोरखपुर अस्पताल ले जाया गया था, उसके ड्राइवर समेत तीन को क्वारंटाइन किया गया है। नगर पालिका ने गांव के हर को सैनेटाइज कर दिया है। पूरे मोहल्ले में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव गया। मृतक को तुरकहिया के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जिला प्रशासन अब मृतक के जनाजे में शामिल रहे जामा मस्जिद के पेश इमाम समेत 18-20 लोगों को संदिग्ध मानकर सभी की तलाश कर रहा है।

मेडिकल कॉलेज व मृतक के परिवार समेत 16 लोग आइसोलेट हुए हैं। मरीज में कोरोना के लक्षण थे, लेकिन डॉक्टरों से उसकी पहचान करने में चूक हुई है।- गणेश कुमार, प्राचार्य मेडिकल कॉलेज गोरखपुर

यूपी में 104 कोरोना पॉजिटिव

बुधवार को आगरा में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद यूपी में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 104 पहुंच गई है। अब आगरा में एक नर्सिंग होम का डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसका बेटा यूपे से लौटा था। बेटे को कोरोना होने की जानकारी हुई तो डॉक्टर पिता उसे घर में ही आइसोलेट करने लगे। इस दौरान वह भी कोरोना के शिकार हो गए। दोनों पिता-पुत्र को एसएन मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया है। जांच के लिए सैंपल केजीएमयू भेजा गया है।

