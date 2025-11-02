गोरखपुर में गैंगवॉर… इंस्पेक्टर के बाद अब CO पर भी गिरी गाज, लखनऊ तक पहुंची थी रेड गैंग और AK 47 गैंग के बीच हुई झडप की आंच

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस गैंगवार की आंच लखनऊ तक पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों गैंग के 35 बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें 15 को नामजद और 25 को अज्ञात आरोपी बनाया गया था। इधर, SSP राजकरन नय्यर ने बीते 29 अक्तूबर को आरोपी पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी पीपीगंज प्रभुदयाल को लाइन हाजिर कर दिया था। इस गंभीर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लापरवाही बरतने पर CO कैंपियरगंज विवेक तिवारी को भी हटा दिया गया है, अब CO विवेक तिवारी ट्रैफिक की व्यवस्था देखेंगे।