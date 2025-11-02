Patrika LogoSwitch to English

गोरखपुर

गोरखपुर में गैंगवॉर… इंस्पेक्टर के बाद अब CO पर भी गिरी गाज, लखनऊ तक पहुंची थी रेड गैंग और AK 47 गैंग के बीच हुई झडप की आंच

DIG एस.चिनप्पा के निर्देश पर पीपीगंज के अकटहवा में हुए बवाल के बाद रेड गैंग और एके 47 गैंग से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस घटना में पीपीगंज पुलिस की लापरवाही भी सामने आई।

गोरखपुर

Nov 02, 2025

जिले के पीपीगंज थानाक्षेत्र के अकटहवा पुल पर युवकों के दो गुटों रेड गैंग और एके 47 गैंग में गैंगवार के बाद SSP ने थाना प्रभारी पीपीगंज को लाइनहाजिर कर दिया था। अब वहां के CO कैंपियरगंज विवेक तिवारी का कार्यक्षेत्र बदल दिया गया है, इन्हें अब ट्रैफिक की जिम्मेदारी दे दी गई है। CO चौरीचौरा अनुराग सिंह अब कैंपियरगंज की जिम्मेदारी संभालेंगे। CO चौरीचौरा का कार्यभार अब नवागत CO मनीष शर्मा देखेंगे। यह बदलाव SSP राजकरण नैय्यर ने किया है।

जानिए पूरा मामला

सोमवार को पीपीगंज थानाक्षेत्र के अकटहवा पुल पर हुए गैंगवार के बाद पुलिस ने घटना में शामिल रेड गैंग व एके 47 गैंग के चार आरोपियों पीपीगंज के भवनपुरवा अकटहवा टोला निवासी रामअनुज, महराजगंज के पनियरा नरकटहा निवासी प्रदीप यादव, पनियरा के डोमरा अकटहवा टोला निवासी अंकित निषाद और शिव नारायण साहनी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं दो बाल अपचारियों को बाल सुधार गृह भेजा गया था। पुलिस भागे हुए अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है।

गैंगवॉर के मामले में नपे इंस्पेक्टर और CO, अनुराग सिंह बने नए CO कैंपियरगंज

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस गैंगवार की आंच लखनऊ तक पहुंचने के बाद पुलिस ने दोनों गैंग के 35 बदमाशों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। इसमें 15 को नामजद और 25 को अज्ञात आरोपी बनाया गया था। इधर, SSP राजकरन नय्यर ने बीते 29 अक्तूबर को आरोपी पर कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी पीपीगंज प्रभुदयाल को लाइन हाजिर कर दिया था। इस गंभीर मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लापरवाही बरतने पर CO कैंपियरगंज विवेक तिवारी को भी हटा दिया गया है, अब CO विवेक तिवारी ट्रैफिक की व्यवस्था देखेंगे।

02 Nov 2025 01:02 pm

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

