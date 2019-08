यूपी की दुष्कर्म पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

बेटियों की सुरक्षा की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। घर में घुसकर पड़ोस के एक युवक ने कुशीनगर के एक गांव में इंटरमीडिएट की छात्रा से दुष्कर्म किया(Intermediate Student raped by neighbour at home)। आहत छात्रा ने लोकलाज में घर में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी(Raped girl suicide)। पुलिस ने इस मामले में युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है।

कुशीनगर जिले के एक गांव की रहने वाली छात्रा ने मंगलवार की देर रात में फांसी लगा दी। छात्रा कक्षा 11वीं की छात्रा थी। आरोप है कि छात्रा का पड़ोसी एक युवक उसे अक्सर छेड़छाड़ किया करता था। इसका कई बार छात्रा प्रतिरोध कर चुकी थी। छात्रा घरवालों को इस बाबत कह चुकी थी।

परिवारीजन के अनुसार छह अगस्त को युवती घर पर अकेली ही थी(Teenager was alone at home)। उसी वक्त पड़ोस का वह युवक घर में घुसा और युवती के साथ दुष्कर्म किया(Youth go to home of teenager and raped)।

परिवारीजन के मुताबिक युवती ने घर पर भी इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन वह गुमसुम थी। बुधवार की सुबह जब युवती की मां उसे जगाने गई तो वह कमरे में फंदे से लटकी थी। परिवारीजन ने तत्काल पुलिस को सूचित किया। इसी बीच पता चला कि पड़ोस का युवक घर में जब युवती अकेली थी तो गया था। कुछ लोगों ने उसे भागते हुए भी देखा।

युवती की आत्महत्या से घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया। आरोपी युवक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद दुष्कर्म की धारा बढ़ा दी जाएगी।

