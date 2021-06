महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय व स्टेडियम निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें : सीएम योगी

गोरखपुर. Speed up work, quality should not be compromised: Chief Minister मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाकि, महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय (Mahant Avadyanath Government College) व स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्रता से पूरा किया जाए। इस दौरान यह ध्यान रहे कि गुणवत्ता से समझौता किसी भी दशा में नहीं होना चाहिए। जल्द से कार्य पूर्ण कर इस शैक्षिक सत्र से महाविद्यालय में पठन पाठन शुरू कर देना है।

छात्रावास में हर जरूरी सुविधाएं हों :- बुधवार दोपहर को गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में पूजन अर्चन के बाद रसूलपुर चकिया, जंगल कौड़िया में महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय व स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय के सभी कमरों और छात्रावास का जायजा लिया। यहां 90 की क्षमता का बालक और 60 की क्षमता का बालिका छात्रावास बन रहा है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि छात्रावास में हर प्रकार की जरूरी सुविधाएं होनी चाहिए। उन्होंने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि वे हर सप्ताह यहां चल रहे कार्यों का निरीक्षण करें और एक-एक कर सभी कार्यों को फाइनल करते रहें। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रहे।

महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय शीघ्र होगा तैयार :- सीएम योगी ने कहाकि इस सत्र से महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए ताकि क्षेत्र के युवाओं को उच्च शिक्षा का एक नया मंच मिल सके। 30.34 करोड़ रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) की लागत से बन रहे महंत अवेद्यनाथ राजकीय महाविद्यालय का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है। कुल भौतिक प्रगति 80 प्रतिशत है। इसके मुख्य भवन का कार्य 93 प्रतिशत पूरा हो चुका है। बालक व बालिका छात्रावास का निर्माण भी क्रमशः 95 व 93 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है।

10.16 करोड़ की लागत से बन रहा स्टेडियम :- उधर 10.16 करोड़ रुपए (जीएसटी अतिरिक्त) की लागत से बन रहे महंत अवेद्यनाथ जी महाराज स्टेडियम का निर्माण भी 70 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है। स्टेडियम में 250 लोगों की क्षमता का पवेलियन भी बन रहा है। स्टेडियम में मिट्टी समतलीकरण का काम 95 फीसद हो चुका है।