ABVP गोरक्ष प्रान्त के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हुआ स्वागत

गोरखपुरPublished: Dec 20, 2023 10:37:23 pm Submitted by: anoop shukla

UP News : आज अभाविप गोरखपुर महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा नवीन प्रांत कार्य कार्यकारिणी का स्वागत समारोह दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर आयोजित किया गया। इस स्वागत समारोह कार्यक्रम में महानगर के कार्यकर्ताओं द्वारा गणेश चौराहा, इंदिरा बाल बिहार, शास्त्री चौक, अंबेडकर चौक, छात्र संघ चौराहे पर फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया।

ABVP गोरक्ष प्रान्त के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का हुआ स्वागत

Welcome of ABVP new electrol member : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) का अमृत महोत्सव वर्ष में 07 दिसम्बर से 10 दिसम्बर के बीच दिल्ली के बुराड़ी मैदान में 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया। अभाविप के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन में गोरक्ष प्रांत का 63वें प्रांत अधिवेशन का आयोजन किया गया जिसमें नवीन प्रांत कार्यकारिणी की घोषणा हुई।