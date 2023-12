पूर्वी UP में AIIMS गोरखपुर बना इस मामले में पहला संस्थान

गोरखपुरPublished: Dec 12, 2023 10:10:39 pm Submitted by: anoop shukla

UP News : मंगलवार को एम्स की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेखा किशोर ने 30 बेड के ट्रामा वार्ड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही एम्स के ट्रामा सेंटर में बेड की संख्या बढ़कर अब 60 हो गई है। कार्यकारी निदेशक ने छह बेड के आईसीयू का भी उद्घाटन किया।

Tries area of 24 bed in AIIMS Gorakhpur : एम्स गोरखपुर के ट्रामा सेंटर व इमरजेंसी विभाग में मरीज को आधुनिक पद्धति से इलाज मिलेगा। इसके लिए एम्स में 24 बेड का ट्रायज एरिया शुरू किया गया है।इसके साथ ही छह बेड का आईसीयू भी ट्रामा सेंटर में मंगलवार से शुरू हो गया।