नही रुक रही गोरखनाथ मंदिर के पते से जालसाजी, इस बार ये हुईं शिकार

UP News : जानकारी के मुताबिक कानपुर, सचंडी के गढ़ी भीमसेन की रहने वाली रंजना सिंह भारतीय जनता पार्टी में मंडल मंत्री हैं। कैंट थाना को दी तहरीर में उन्होंने लिखा है कि रोजगार सेवक व्हाट्सएप ग्रुप पर उन्हें कुछ दिन पहले एक लिंक मिला। उस लिंक के माध्यम से वह योगी कारपोरेशन ग्रुप ऑफ इंडिया ग्रुप में शामिल हो गईं।

Forgery case on the name of Gorakhnath Mandir : प्रदेश में बेखौफ जालसाज बेधड़क गोरखनाथ मंदिर के पते का इस्तेमाल कर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस बार फिर गोरखनाथ मंदिर के पते से फर्जी संस्था बनाकर कानपुर की महिला भाजपा नेता समेत कई लोगों को आईकार्ड जारी कर जालसाजी का मामला सामने आया है। कानपुर पुलिस से जानकारी मिलने के बाद कैंट थाने में महिला नेता की शिकायत पर पहचान पत्र जारी करने वाले संस्था के सीईओ केदारनाथ और निदेशक हर्षनाथ के खिलाफ कूटरचित दस्तावेज तैयार कर जालसाजी करने की धारा में केस दर्ज किया गया है।