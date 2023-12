पूर्व ADM फाइनेंस के नाम पर BJP नेता से ठग लिए इतने लाख

गोरखपुरPublished: Dec 15, 2023 01:52:26 pm Submitted by: anoop shukla

UP news : पूर्व में एडीएम फाइनेंस रहे राजेश सिंह के नाम का इस्तेमाल कर जालसाज ने भाजपा नेता सोमेश्वर पांडेय से दो लाख रुपये की ठगी कर ली। फोन करने वाले का नाम व नंबर ट्रू कॉलर पर राजेश सिंह दिखा रहा था और फोटो भी लगा था। इस वजह से भाजपा नेता झांसे में आ गए। उन्होंने रामगढ़ताल थाने में प्रार्थनापत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

2 lakh fraud on the name of ADM: रामगढ़ ताल क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला आया है, यहां एक BJP के नेता से ही जालसाजों ने जिले में तैनात रहे ADM फाइनेंस के नाम से 2 लाख रुपए ठग लिए। ठगी के शिकार नेता ने रामगढ़ताल थाने में प्रार्थनापत्र दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।