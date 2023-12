जालसाजों का नया ब्रांड '' योगी '' , विश्वास जमाने के लिए जोड़े गोरखनाथ मंदिर का नाम

गोरखपुरPublished: Dec 18, 2023 09:36:38 am Submitted by: anoop shukla

UP News : एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि फर्जी संस्था का सीईओ केदारनाथ महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र सतगुरु मुजुरी बाजार, जबकि निदेशक हर्ष चौहान उर्फ योगी हर्षनाथ मधुबन वाबूधाम जिला गाजियाबाद का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि ये पहचान पत्रों की कूटरचना कर लोगों से जालसाजी करते थे।

Fraud on the name of Gorakhnath Mandir : गोरखनाथ मंदिर के नाम पर जालसाजों द्वारा लगातार ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच खुद को गोरखनाथ मंदिर का करीबी बताकर और योगी कारपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से फर्जी संस्था बनाकर ठगी करने वाले गिरोह के कथित सीईओ और निदेशक को गोरखनाथ पुलिस ने रविवार शाम को गिरफ्तार कर लिया।दोनों को जेल भेज दिया गया।