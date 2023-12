UP का यह शहर "इम्पैक्ट आफ इवेंट" श्रेणी में पहले स्थान पर

UP News : इम्पैक्ट आफ इवेंट श्रेणी में गोरखपुर को पहला, वाराणसी को दूसरा गाजियाबाद को तीसरा और मुरादाबाद को सांत्वना पुरस्कार मिला। इसी तरह स्केल आफ इंगेजमेंट श्रेणी में गाजियाबाद को पहला, फिरोजाबाद को दूसरा और लखनऊ नगर निगम को तीसरा अवार्ड मिला। इनोवेशन श्रेणी में प्रयागराज को पहला, अलीगढ़ को दूसरा और झांसी को तीसरा अवार्ड मिला।

This city become first in rank : गोरखपुर नगर निगम को दो पुरस्कार मिले हैं।2 अक्टूबर से 15 सितंबर तक शहरी कार्य मंत्रालय एवं जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से इस कॉम्पटीशन का आयोजन किया गया था। स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के तहत आयोजित इंडियन स्वच्छता लीग अवार्ड 2023 में गोरखपुर को 2 पुरस्कार मिले हैं। गोरखपुर समेत सूबे के 15 नगर निगमों में संचालित इस अभियान के तहत 4 श्रेणियों में आयोजित प्रतियोगिताओं में सिटीजन इंगेजमेंट श्रेणी में कानपुर को पहला, गोरखपुर को दूसरा और प्रयागराज नगर निगम को तीसरा पुरस्कार मिला।