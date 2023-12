पत्नी की हत्या कर शव के साथ पूरी रात सोता रहा पति, सुबह ऐसे हुई घटना की जानकारी

गोरखपुरPublished: Dec 20, 2023 06:30:41 pm Submitted by: anoop shukla

UP News : बेटी प्रियंका की मौत की सूचना पर उसके मायके महदेवा खलीलाबाद से उसकी माँ व लगभग 50 की संख्या में लोग हरपुर बुदहट थाने के गनौरी गाँव पहुंच गए और हंगामा करने लगे। हालांकि सीओ खजनी ने सबको समझाबुझाकर लाश को पोस्टमार्टम भीजवाया।

Husband sleep with wife all over night : हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के गनौरी में मंगलवार की रात को पति ने गला दबाकर पत्नी की हत्या कर दी। इतना ही नही वह पत्नी के शव के साथ कमरे में उसी बिस्तर पर सोता रहा। देर रात सूचना पर पहुची पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर विवाहिता के शव को पोस्टमार्टम भेज दिया। पुलिस ने विवाहिता की माँ की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कर लिया है।