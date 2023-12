आधी रात गोरखपुर की सड़कों पर घूम रही है, काम ऐसा की होश उड़ा दे

गोरखपुरPublished: Dec 21, 2023 12:18:35 pm Submitted by: anoop shukla

UP News : परिजनों ने इसकी जानकारी स्थानीय थाने की पुलिस को दी गई। पुलिस द्वारा सीसी कैमरे को जब कंगाल गया तो सारा माजरा उसमें साफ दिख गया। पुलिस वाहन मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरनी की तलाश में जुट गई है।

Lady walking in mid night on the road : शहर में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां आधी रात के बाद फिल्मी स्टाइल में एक चोरनी ने फॉर्च्यूनर गाड़ी ही उड़ा ली और फरार हो गई। यह पूरी वारदात सीसी कैमरा में कैद हो गई, सुबह वाहन मालिक को जब इसका पता चला तो उसके होश उड़ गए।