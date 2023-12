अब UP के इस शहर में खुलेगा लुलु मॉल ..

गोरखपुर Dec 18, 2023

UP News : सीएम योगी के साथ लुलु मॉल के प्रतिनिधि भी गीडा दिवस में थे। इनका प्रबंधन गोरखपुर के एंट्री प्वाइंट कालेसर में गीडा द्वारा विकसित किये जा रहे कामर्शियल एरिया में बड़ा मॉल बनाने का इच्छुक है। इसके साथ ही सीपी मिल्क द्वारा ज्ञान दूध की यूनिट शुरू की जा रही है।इनका प्रबंधन पशु आहार की यूनिट खोलने के लिए जमीन की मांग गीडा से कर रहा है।

LU,LU Mall is in now Gorakhpur : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में औद्योगिक विकास को लेकर बने निवेश के माहौल का असर जमीन पर भी दिखने लगा है। दुनिया में प्रतिष्ठित लुलु ग्रुप जहां कालेसर में मॉल बनाने को इच्छुक है, तो वहीं श्री सीमेंट धुरियापार में फैक्ट्री लगाने की योजना को अंतिम रूप देने की तैयारी में है।मुंबई की राजौरी बॉयोटेक के प्रतिनिधि सिलिकान मेटल और क्रॉकरी की फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन पसंद करने आने वाले हैं।