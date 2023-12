नही बर्दास्त कर पाई बेटी की करतूत, मां ने उठा लिया यह कदम

गोरखपुरPublished: Dec 17, 2023 10:48:10 pm Submitted by: anoop shukla

UP News : आत्महत्या से पहले महिला ने अपने पिता से बात की थी। उन्होंने भी बेटी द्वारा उठाए गए कदम को लेकर सवाल-जवाब किया था। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Mother suicide after her girl this action : जिले में एक हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां बेलीपार इलाके के एक गांव में शनिवार को 45 वर्षीय महिला ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 12 दिसंबर को उनकी छोटी बेटी अपने दोस्त के साथ घर छोड़कर चली गई थी।इसके बाद से ही वह सदमे में थीं। शनिवार को उन्होंने बड़ी बेटी को कसम देकर कॉलेज भेजा और उसके लौटने से पहले आत्मघाती कदम उठा लिया।