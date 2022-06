सीएम को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला भीम आर्मी का निकला नेता,पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले को गोरखपुर की कैंट पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। फिरोजाबाद के रहने वाले इस शख्स ने लेडी डॉन ट्विटर एकाउंट से सीएम को बम से उड़ाने की धमकी दी थी।वह भीम आर्मी का नेता भी है।who threatened to blow up the CM, was arrested by the police

गोरखपुर Published: June 24, 2022 10:50:07 am

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विधानसभा चुनाव से पूर्व बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पिछले एक माह से आगरा जेल में कई अन्य मामलों में बंद है। आरोपी सोनू को गोरखपुर की कैंट पुलिस वारंट ‘बी’ के तहत गिरफ्तार कर लाई और न्‍यायालय में पेश किया. जहां से उसे गोरखपुर जेल भेज दिया गया। धमकी देने वाला आरोपी फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर का रहने वाला है और भीम आर्मी का नेता है।

यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान 4 फरवरी 2022 को लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। चुनाव से पहले सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। तभी से पुलिस को उसकी तलाश था लेडी डॉन ट्विटर हैंडल को ट्रेस करते-करते गोरखपुर पुलिस आरोपी सोनू तक पहुंच गई. सोनू एक माह से आगरा जेल में बंद था जिसके बाद गोरखपुर की कैंट पुलिस वारंट ‘बी’ के तहत उसे गिरफ्तार कर गोरखुपर ले आई. यहां अदालत में पेशी के बाद उसे जेल भेज दिया गया. आरोपी सोनू फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के अहमदपुर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि वो भीम आर्मी का नेता है।गोरखपुर पुलिस कयास लगा रही है कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर के गोरखपुर से चुनाव लड़ने की वजह से आरोपी ने सीएम योगी को लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से बम से उड़ाने की धमकी दी थी। हालांकि पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा पंजीकृत किया। विधानसभा चुनाव से पहले लेडी डॉन नाम के ट्विटर हैंडल से सीएम योगी को धमकी दी गई थी। सबसे बड़ी बात ये हैं कि ट्वीट करने वाले ने हापुड़ पुलिस को टैग किया था। इसी अकाउंट से मेरठ और लखनऊ में बम धमाके करने की धमकी भी दी गई थी। इन धमकियों के बाद सर्विलांस टीम मामले की जांच में जुटी हुई थी। चुनाव के दौरान किए गए इस ट्वीट में लिखा गया था कि ओवैसी तो मोहरा है, असली निशाना तो योगी आदित्यनाथ है। बीजेपी नेताओं की गाड़ियों पर आरडीएक्स से हमला होगा, अपनी टीम लगाओ. दिल्ली मत देखो। पढ़ना जारी रखे

