आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा गोरखपुर स्टेशन, होटेल-मॉल, हॉस्पिटल-रेस्टोरेंट सब कुछ एक ही जगह पर

Gorakhpur Station Will Be Equipped With Modern Facilities- दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म (1366.33 मीटर) कहा जाने वाला गोरखपुर रेलवे स्टेशन विकास की नई बुलंदियों को छूने जा रहा है।