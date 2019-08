ट्यूशन पढ़ने शिक्षक के घर गई थी छात्रा, घर में अकेली पाकर कमरे में बुलाकर कर दिया रेप

बेटियों पर अत्याचार-दुराचार के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहा। पिपराइच में एक शिक्षक ने गुरु-शिष्या के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर दिया। ट्यूशन के बहाने घर बुलाकर शिक्षक ने छात्रा के साथ बलात्कार किया और चुप रहने के लिए धमकी देता रहा( Tution teacher raped student in pipraich)। शुक्रवार को छात्रा ने दो दिन पहले की आपबीती सुनाई तो सब सन्न रह गए। पीड़िता के मामा की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है( Police registered case against teacher)। आरोपी शिक्षक फरार है।

मामला 31 जुलाई का है। पिपराइच क्षेत्र में पंकज दुबे नामक शिक्षक एक छात्रा को दसवीं में ट्यूशन पढ़ाता था(Class Tenth student raped by teacher in pipraich)। छात्रा शिक्षक के घर पर ही ट्यूशन को जाती थी( Student used to go for tution at teachers home)। वारदात वाले दिन भी छात्रा आरोपी शिक्षक के घर ट्यूशन को शाम को गई। शिक्षक का छात्रा पर नीयत खराब था। उस दिन उसके घर पर कोई था नहीं। जब छात्रा घर पहुंची तो घर खाली होने का फायदा शिक्षक ने उठाया। उसने उसे कमरे में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया( Teacher called student in room and raped)। रेप के बाद शिक्षक ने छात्रा को धमकाया। डरी सहमी छात्रा घर गई। किसी से कुछ नहीं बताया। दो दिनों तक वह कोचिंग नहीं गई। घरवालों को कुछ शक हुआ। पूछने पर छात्रा ने पूरी आपबीती बताई। घरवाले जब सुने तो सन्न हो गए। फिर छात्रा को लेकर थाने पहुंचे। छात्रा के मामा ने पुलिस को तहरीर दी।

पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ रेप का केस दर्ज कर लिया है।

