गोरखपुर में दूसरे समुदाय के युवक ने नाबालिग को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, दो दिन से लापता थी किशोरी

परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामला दो समुदाय का होने की वजह से पुलिस भी सतर्क है। परिजनों के अनुसार, किशोरी दो दिन से लापता थी। गांव और आसपास तलाश करने के बाद जानकारी मिली कि वह पड़ोस में ही रहने वाले एक किशोर के घर पर है। परिजन जब वहां पहुंचे, तो काफी विवाद के बाद उन्होंने बेटी को वहां से बाहर निकाला और थाने में पूरी घटना की जानकारी दी।