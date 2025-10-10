गोरखपुर में दूसरे समुदाय के युवक ने नाबालिग को बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, दो दिन से लापता थी किशोरी

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म
गोरखपुर के पीपीगंज थानाक्षेत्र में हैरान करने वाली घटना हुई है यहां एक किशोरी दो दिन तक लापता रही। बाद में परिजनों ने उसे गांव के ही एक किशोर के घर से बरामद किया। परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी दूसरे समुदाय का है और दो दिनों तक उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। बुधवार शाम लड़की के परिजनों ने उसे आरोपी के घर से बरामद किया और रिपोर्ट दर्ज कराई है।
परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामला दो समुदाय का होने की वजह से पुलिस भी सतर्क है। परिजनों के अनुसार, किशोरी दो दिन से लापता थी। गांव और आसपास तलाश करने के बाद जानकारी मिली कि वह पड़ोस में ही रहने वाले एक किशोर के घर पर है। परिजन जब वहां पहुंचे, तो काफी विवाद के बाद उन्होंने बेटी को वहां से बाहर निकाला और थाने में पूरी घटना की जानकारी दी।
पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ अपहरण, शोषण और मारपीट जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। किशोरी को शुक्रवार सुबह मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। परिजन अब आरोप लगा रहेंगे कि कुछ प्रभावशाली लोगों इस मामले को मैनेज करने में लगे है। पीपीगंज थानाध्यक्ष प्रभुदयाल सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी हिरासत में है।
