पति पत्नी के बीच विवाद इतना बढ़ा कि पति ने बेरहमी दिखाते हुए पत्नी केा बुरी तरह से मारा पीटा इसके बाद उस पर तेजाब फेंक दिया( Husband attacks wife with acid)। तेजाब से बचने के लिए पत्नी भागी लेकिन उसके हाथ पर तेजाब पड़ गया जिससे हाथ बुरी तरह झुलस गया( Wife in critical position due to acid)। वह चिल्लाते हुए बाहर निकली। पड़ोसियों ने 100 डाॅयल कर पुलिस बुलाई। उधर, गांववालों ने गंभीर हालत में विवाहिता को अस्पताल पहुंचाया। मामला कुशीनगर के नौरंगिया गांव का है।(The incident is of Kushinagar district)

नौरंगिया के पकडिहवा गांव में रहने वाले एक चौकीदार के बेटे की शादी रामकोला क्षेत्र में हुई है। पति-पत्नी में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता रहता था(Husband wife quarrel eachother regularily)। विवाहिता के पिता के अनुसार पति उसके चरित्र पर शक करता था। (Father told that his daughter husband always distrust on wife character)

दो दिन पहले दोनों में किसी बात को लेकर काफी बहस हुई। झगड़ा काफी बढ़ गया। बताया जा रहा है कि गुस्साए पति ने पत्नी को बेरहमी से बेल्ट से बुरी तरह मारा। इसके बाद उस पर तेजाब फेंकने की कोशिश की।(Husband attacks on wife with acid)

बताया जा रहा है कि तेजाब विवाहिता के हाथ पर गिरा जिससे उसका हाथ बुरी तरह से जल गया। तेजाब के तेज जलन की वजह से विवाहिता चिल्लाते हुए बाहर निकली। पड़ोसियों ने विवाहिता की हालत देख तत्काल डाॅयल 100 पर फोन कर दिया। उधर, विवाहिता को गांववालों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। सीएचसी से गंभीर हालत में विवाहिता को जिला अस्पताल भेज दिया गया। विवाहिता के पीहरवालों ने विवाहिता के ससुरालवालों के खिलाफ एफआईआर के लिए तहरीर दी है।

