International Yoga Day 2022 : सांसद रवि किशन ने आमजन से की अपील,बोले-मानवता के लिए जरुरी है योग

Eighth Edition of the International Day of Yoga: आठवें इंटरनेशनल योग डे का मंगलवार सुबह शानदार आगाज हुआ।गोरखपुर में आठ लाख लोगों ने योग किया। गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने रामगढ़ताल स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में खुद योग किया और आमजन से योग करने की अपील भी की।उन्होंने कहा कि योग मानवता के लिए जरुरी है।आप सब इसे अपनाएं।

गोरखपुर Published: June 21, 2022 03:23:15 pm

मंगलवार को योग दिवस के अवसर पर गोरखपुर के सांसद रवि किशन शुक्ला ने रामगढ़ताल स्थित दिग्विजयनाथ पार्क में योग किया।इस दौरान आमजन भी उपस्थित रहे। सांसद की उपस्थिति में सभी ने योग को भव्य रुप दिया।लगभग आठ लाख लोगों ने योग किया।सांसद रवि किशन ने सभी को योग दिवस की बधाई दी।

इस अवसर पर सांसद रवि किशन ने कहा कि भारत ने पूरे विश्व को योग दिया है। योग हमारी पहचान है।यह पहचान बनी रहे इसलिए हम सभी को योग दिवस पर योग से जुड़ने का संकल्प लेना होगा।योग हमारी धरोहर है। इस धरोहर को संजोेने के लिए हम सभी को योग को अपने जीवन में उतारना होगा।योग स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।योग में ही सभी का कल्याण है।शरीर, मन और आत्मा को नियंत्रित करने में योग मदद करता है। शरीर और मन को शांत करने के लिए यह शारीरिक और मानसिक अनुशासन का एक संतुलन बनाता है। यह तनाव और चिंता का प्रबंधन करने में भी सहायता करता है और आपको आराम से रहने में मदद करता है। जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है।



उन्होंने कहा कि योग अभ्यास का एक प्राचीन रूप है जो भारतीय समाज में हजारों साल पहले विकसित हुआ था और उसके बाद से लगातार इसका अभ्यास किया जा रहा है। इसमें किसी व्यक्ति को सेहतमंद रहने के लिए और विभिन्न प्रकार के रोगों और अक्षमताओं से छुटकारा पाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यायाम शामिल हैं। यह शरीर के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है।जिससे कई बिमारियों से बचा जा सकता है। पढ़ना जारी रखे

